Японія продовжить надзвичайний стан до середини вересня

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Уряд Японії має намір продовжити свої карантинні обмеження в надзвичайних ситуаціях в регіонах, включаючи Токіо, до середини вересня. Також буде додано ще кілька регіонів.

Поточний надзвичайний стан має закінчитися 31 серпня, але тривале зростання випадків коронавірусу спонукало закликати його продовжити.

Нагадаємо

Добовий приріст заражень коронавірусів SARS-CoV-2 в Японії став максимальним з початку пандемії.