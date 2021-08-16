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Японія продовжить надзвичайний стан до середини вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Японія продовжить надзвичайний стан в деяких регіонах. Про це пише УНН з посиланням на Sankei Shimbun.

Деталі

Уряд Японії має намір продовжити свої карантинні обмеження в надзвичайних ситуаціях в регіонах, включаючи Токіо, до середини вересня. Також буде додано ще кілька регіонів.

Поточний надзвичайний стан має закінчитися 31 серпня, але тривале зростання випадків коронавірусу спонукало закликати його продовжити.

Нагадаємо

Добовий приріст заражень коронавірусів SARS-CoV-2 в Японії став максимальним з початку пандемії.

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