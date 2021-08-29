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В Японии в партии вакцины Moderna обнаружили посторонние вещества

В Японии в партии вакцины Moderna обнаружили посторонние вещества

Киев  •  УНН

 • 18451 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Посторонние вещества были обнаружены в еще одной партии вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna, поставленной в Японию. Об этом в воскресенье сообщается на сайте префектуры Окинава, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ходе вакцинации в городе Наха (административный центр Окинавы) в субботу в одной ампуле и двух шприцах было обнаружено черное вещество. В ходе проверки еще в одном шприце были обнаружены примеси розового цвета. Всего вакциной из этой партии привили около 400 человек, однако, как утверждается, это было сделано после того, как врачи визуально убедились в чистоте вещества в шприцах. О любых проблемах со здоровьем у привитых не сообщается.

Между тем номер партии этой вакцины отличается от трех других, использование которых было приостановлено Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Из-за этого инцидента вакцинация в одном из прививочных центров на Окинаве остановлена.

Контекст

Ранее Минздрав Японии объявил о прекращении использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna из трех партий, произведенных на территории Испании. Размер неизвестных частиц, обнаруженных в них достигает нескольких миллиметров. Агентство Kyodo сообщало, что неизвестные компоненты могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магниты. На момент публикации заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям Японии около 170 тысяч доз вакцины из бракованных партий.

Напомним

В субботу также стало известно о двух случаях смерти среди жителей Японии, которые получили дозы из партий, где были обнаружены посторонние вещества. Умершие — мужчины 38 и 30 лет, у которых ранее не было обнаружено хронических заболеваний и аллергических реакций. Они были привиты второй дозой вакцины 15 и 22 августа соответственно. На следующий день после вакцинации у обоих поднялась температура. Через три дня после прививки оба умерли от неустановленных причин.

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