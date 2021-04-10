В Уруського повідомили, що влада вирішує долю "Мотор Січ" у закритому режимі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості відповіло на запит щодо подальшої долі ПАТ "Мотор Січ", яке указом президента Зеленського за рекомендацією РНБОУ збираються націоналізувати, передає УНН.

У відповідь на список з 16 питань, які стосувалися значення підприємства для обороноздатності країни, правових і організаційних аспектів його переведення у держвласність, технологічного рівня виробництва, показників господарської діяльності, міжнародного арбітражу на 3,6 млрд дол. з китайськими інвесторами підприємства, міністерство надало лаконічну відповідь на ½ стандартного аркуша паперу формату А4.

У тексті за підписом Валерія Іващенка, заступника міністра Олега Уруського, сказано: "Відповідно до вимог Господарського кодексу України втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини підприємств заборонено, тому Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України не має права втручатися в господарську діяльність приватного суб'єкта господарювання - акціонерного товариства "Мотор Січ". Крім цього, в документі йдеться, що: "Вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ" здійснюється керівництвом держави і уряду в закритому режимі (в т.ч. на засіданнях РНБОУ від 14.12.2021 р та 11.03 .2020 р) і не є публічним".

Раніше ЗМІ висвітлювали підсумки діяльності Олега Уруського і Мінстратпрому за "перші 100 днів міністра". А про його бажання продати туркам "Мотор Січ", контрольний пакет акцій якої ще в 2016 р у В'ячеслава Богуслаєва купили китайські інвестори, повідомляло міжнародне видання Times Of Middle East.

"У кінці серпня Олег Уруський, заступник прем'єр-міністра України, який відповідає за стратегічні галузі, наніс візит Анкарі, що ознаменувало ще один поворотний момент (у відносинах між Україною і Туреччиною - ред.). Партнерство між двома країнами переросло в альянс в галузі найважливіших прикладних наук в галузі захисту, включаючи продаж пари чвертей акцій українського виробника двигунів "Мотор Січ" турецьким компаніям", - говорилося в публікації.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ще в жовтні минулого року повідомили український уряд про те, що йдуть в міжнародний арбітраж з позовом на 3,5 млрд дол., які хочуть стягнути з України як компенсацію за експропріацію їх інвестицій. Доарбітражне врегулювання не відбулися, було проведено лише одне засідання відповідної міжвідомчої робочої групи. Згодом сума позовних вимог зросла до 3,6 млрд дол. Уже після початку арбітражних процедур китайською стороною 28.01.2021 р одним Указом Президента України були введені санкції проти китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" - юридичних і фізичних осіб. Ще через 2 місяці ще одним Указом Президента від 23.03.2021 р ПАТ "Мотор Січ" було націоналізовано. Акціонери підприємства отримали на цей рахунок судові рішення. Міністерство закордонних справ КНР у відповідь зажадало від України належним чином захистити інтереси китайських інвесторів.

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