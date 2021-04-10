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У Уруского сообщили, что власть решает судьбу “Мотор Сич” в закрытом режиме

У Уруского сообщили, что власть решает судьбу “Мотор Сич” в закрытом режиме

Киев  •  УНН

 • 18609 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности ответило на запрос относительно дальнейшей судьбы ПАО “Мотор Сич”, которое указом президента Зеленского по рекомендации СНБОУ собираются национализировать, передает УНН.

В ответ на список из 16 вопросов, которые касались значения предприятия для обороноспособности страны, правовых и организационных аспектов его перевода в госсобственность, технологического уровня производства, показателей хозяйственной деятельности, международного арбитража на 3,6 млрд долл. с китайскими инвесторами предприятия, министерство предоставило лаконичный ответ на ½ стандартного листа бумаги формата А4.

В тексте за подписью Валерия Иващенко, заместителя министра Олега Уруского, сказано: “В соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса Украины вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения предприятий запрещено, поэтому Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частного субъекта хозяйствования — акционерного общества “Мотор Сич”. Кроме этого, в документе говорится, что: “Решение кризисных вопросов, которые возникают в последнее время вокруг АО „Мотор Сич“ осуществляется руководством государства и правительства в закрытом режиме (в т.ч. на заседаниях СНБОУ от 14.12.2021 г. и 11.03.2020 г.) и не является публичным”.

Ранее СМИ освещали итоги деятельности Олега Уруского и Минстратпрома за “первые 100 дней министра”. А о его желании продать туркам “Мотор Сич”, контрольный пакет акций которой еще в 2016 г. у Вячеслава Богуслаева купили китайские инвесторы, сообщало международное издание Times Of Middle East.

“В конце августа Олег Уруский, заместитель премьер-министра Украины, отвечающий за стратегические отрасли, нанес визит Анкаре, что ознаменовало еще один поворотный момент (в отношениях между Украиной и Турцией, — ред.). Партнерство между двумя странами переросло в альянс в области важнейших прикладных наук в области защиты, включая продажу пары четвертей акций украинского производителя двигателей „Мотор Сич“ турецким компаниям”, — говорилось в публикации.

Китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” еще в октябре прошлого года уведомили украинское правительство о том, что идут в международный арбитраж с иском на 3,5 млрд долл., которые хотят взыскать с Украины как компенсацию за экспроприацию их инвестиций. Доарбитражное урегулирование не состоялось, было проведено только одно заседание соответствующей межведомственной рабочей группы. Впоследствии сумма исковых требований возросла до 3,6 млрд долл. Уже после начала арбитражных процедур китайской стороной 28.01.2021 г. одним Указом Президента Украины были введены санкции против китайских акционеров ПАО “Мотор Сич” — юридических и физических лиц. Еще через 2 месяца еще одним Указом Президента от 23.03.2021 г. ПАО “Мотор Сич” было национализировано. Акционеры предприятия получили на этот счет судебные решения. Министерство иностранных дел КНР в ответ потребовало от Украины надлежащим образом защитить интересы китайских инвесторов.

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