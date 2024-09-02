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В уряді затвердили план відновлення зруйнованих підприємств за принципом "build back better"

В уряді затвердили план відновлення зруйнованих підприємств за принципом "build back better"

Київ • УНН

 • 102321 перегляди

Кабмін схвалив стратегію розвитку малого і середнього підприємництва до 2027 року. План передбачає відновлення зруйнованих підприємств, інноваційний розвиток, підтримку людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності.

В рамках стратегії розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) на період до 2027 року, Кабмін схвалив стратегію щодо відновлення зруйнованих підприємств.

Пише УНН із посиланням на Міністерство економіки України.

Деталі

Уряд схвалив Стратегію відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва (МСП) на період до 2027 року. Стратегія визначає ключові напрями державної політики у сфері МСП, включаючи відновлення зруйнованих підприємств за принципом "build back better".

Нова стратегія є відповіддю на нагальні потреби бізнесу. Вона узгоджена з бізнесом, громадським сектором, експертами. Врахований і регіональний аспект. Її також підтримали наші міжнародні партнери

- зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка, Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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Стратегія містить чотири основні цілі:

  • Відновлення та полегшення процесу ведення бізнесу. Передбачає доступ до капіталу, дерегуляцію та запровадження нових інструментів підтримки. Перш за все цьому сприятимуть програми державної політики "Зроблено в Україні": гранти для переробних підприємств, "Доступні кредити 5-7-9", можливості страхування від воєнних ризиків. 
  • Інноваційний розвиток, цифрова трансформація та “зелений перехід”. У Стратегії закладено підхід розумної спеціалізації; підсилить ці процеси й цифровізація бізнес-процесів, технології штучного інтелекту; щоб сприяти “зеленому переходу” МСП з’явиться онлайн-інструмент для самооцінки вуглецевого сліду підприємств, професійні енергоаудити.
  • Розвиток людського капіталу та підприємництва. Включає дуальну освіту та програми для жінок, ветеранів і людей з інвалідністю.
  • Підвищення конкурентоспроможності та збільшення експорту. Стратегія передбачає співпрацю з міжнародними мережами, такими як Enterprise Europe Network, Erasmus for Young Entrepreneurs тощо.

Кабмін затвердив операційний план заходів з реалізації відповідної стратегії на 2024-2027 роки. Рішення ухвалили під час засідання, яке відбулося 30 серпня 2024 року.

Стратегія деталізує напрями розвитку української економіки.

Реалізація Стратегії призведе до покращення індексу економічної свободи бізнесу щонайменше на 14 пунктів — до 75+/100, зростання наукоємності валового внутрішнього продукту до +0,7%, збільшення кількості експортерів до більш ніж 35 тисяч. Очікується також зниження рівня безробіття з 18,3 % до 11%.

Також программа передбачає розвиток МСП згідно з Національним планом з енергетики та клімату на період до 2030 року.

Нагадаємо

Кабмін схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації до 2035 року для посилення стійкості енергосистеми. План передбачає розвиток різних типів генеруючих потужностей та установок зберігання енергії.

В Україні представили державну стратегію щодо житла ВПО до 2027 року28.08.24, 15:58 • 20390 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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