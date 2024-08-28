В Україні представили державну стратегію щодо житла ВПО до 2027 року
Київ • УНН
Презентовано державну Стратегію щодо забезпечення житлових прав ВПО в Україні до 2027 року. Документ містить цілі та завдання для вирішення житлових питань переселенців, включаючи створення єдиної інформаційної системи та концепцію соціальної оренди.
В Україні презентували стратегію державної політики щодо забезпечення житлових прав ВПО до 2027 року. Документ містить цілі та завдання для вирішення житлових питань переселенців, включаючи створення єдиної інформаційної системи для кращого управління житловими потребами ВПО. Про це повідомили у Мінреінтеграції, передає УНН.
Деталі
Презентація відбулася на нараді з питань житла ВПО під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.
Як зазначається, стратегію було розроблено для посилення спроможностей держави у вирішенні житлових питань внутрішньо переміщених осіб.
Серед цілей документа — створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для кращого управління житловими потребами ВПО, підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання, посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО.
Крім того, презентовано концепцію соціальної оренди житла, компенсацій, а також шляхи розширення кредитно-інвестиційних програм для полегшення доступу ВПО до житла.
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Доповнення
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував урядову політику щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зазначивши, що чинна Стратегія ВПО до 2025 року містить декларативні завдання, які важко оцінити.