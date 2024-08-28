В Украине представили государственную стратегию по жилью ВПЛ до 2027 года

В Украине презентовали стратегию государственной политики по обеспечению жилищных прав ВПЛ до 2027 года. Документ содержит цели и задачи для решения жилищных вопросов переселенцев, включая создание единой информационной системы для лучшего управления жилищными потребностями ВПЛ. Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает УНН.

Детали

Презентация состоялась на совещании по вопросам жилья ВПЛ под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Как отмечается, стратегия была разработана для усиления возможностей государства в решении жилищных вопросов внутренне перемещенных лиц.

Среди целей документа - создание единой информационно-аналитической системы для лучшего управления жилищными потребностями ВПЛ, повышение эффективности функционирования мест временного проживания, усиление координации действий органов власти при решении всех жилищных вопросов ВПЛ.

Кроме того, представлена концепция социальной аренды жилья, компенсаций, а также пути расширения кредитно-инвестиционных программ для облегчения доступа ВПЛ к жилью.

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Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), отметив, что действующая Стратегия ВПЛ до 2025 года содержит декларативные задачи, которые трудно оценить.