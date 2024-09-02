В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

В рамках стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на период до 2027 года, Кабмин одобрил стратегию по восстановлению разрушенных предприятий.

Пишет УНН с ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

Правительство одобрило Стратегию восстановления, устойчивого развития и цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства (МСП) на период до 2027 года. Стратегия определяет ключевые направления государственной политики в сфере МСП, включая восстановление разрушенных предприятий по принципу «build back better».

Новая стратегия является ответом на насущные потребности бизнеса. Она согласована с бизнесом, общественным сектором, экспертами. Учтен и региональный аспект. Ее также поддержали наши международные партнеры - отметила Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Стратегия содержит четыре основные цели:

Восстановление и облегчение процесса ведения бизнеса. Предусматривает доступ к капиталу, дерегуляцию и внедрение новых инструментов поддержки. Прежде всего этому будут способствовать программы государственной политики «Сделано в Украине»: гранты для перерабатывающих предприятий, «Доступные кредиты 5-7-9», возможности страхования от военных рисков.

Инновационное развитие, цифровая трансформация и «зеленый переход». В Стратегии заложен подход разумной специализации; усилит эти процессы и цифровизация бизнес-процессов, технологии искусственного интеллекта; чтобы способствовать «зеленому переходу» МСП появится онлайн-инструмент для самооценки углеродного следа предприятий, профессиональные энергоаудиты.



Развитие человеческого капитала и предпринимательства. Включает дуальное образование и программы для женщин, ветеранов и людей с инвалидностью.



Повышение конкурентоспособности и увеличение экспорта. Стратегия предусматривает сотрудничество с международными сетями, такими как Enterprise Europe Network, Erasmus for Young Entrepreneurs и др.



Кабмин утвердил операционный план мероприятий по реализации соответствующей стратегии на 2024-2027 годы. Решение приняли во время заседания, которое состоялось 30 августа 2024 года.

Стратегия детализирует направления развития украинской экономики.

Реализация Стратегии приведет к улучшению индекса экономической свободы бизнеса минимум на 14 пунктов - до 75+/100, рост наукоемкости валового внутреннего продукта до +0,7%, увеличение количества экспортеров до более чем 35 тысяч. Ожидается также снижение уровня безработицы с 18,3% до 11%.

Также программа предусматривает развитие МСП согласно Национальному плану по энергетике и климату на период до 2030 года.

Напомним,

Кабмин одобрил стратегию развития распределенной генерации до 2035 года для усиления устойчивости энергосистемы. План предусматривает развитие различных типов генерирующих мощностей и установок хранения энергии.

В Україні представили державну стратегію щодо житла ВПО до 2027 року