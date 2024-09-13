В уряді підтримали можливість зменшення процентної ставки для бізнесу – за рахунок поєднання програм банків, зокрема "5-7-9"

ukenru
10:16 • 28194 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 59359 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 124553 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 168321 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 242135 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 160737 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 138851 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127775 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 188169 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77296 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
81 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 105548 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 108439 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

05:48 • 42284 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 79097 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 54991 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 108405 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 242103 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 188156 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 219514 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 550668 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 7694 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 13481 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 20831 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 32992 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 36431 перегляди
Актуальне
В уряді підтримали можливість зменшення процентної ставки для бізнесу – за рахунок поєднання програм банків, зокрема "5-7-9"

В уряді підтримали можливість зменшення процентної ставки для бізнесу – за рахунок поєднання програм банків, зокрема "5-7-9"

Київ • УНН

 • 19897 перегляди

Кабмін схвалив можливість зменшення відсоткової ставки для бізнесу шляхом поєднання держпрограм з банківськими. Також удосконалено механізм надання гарантій та впроваджено екологічні стандарти для аграрних кредитів.

Кабмін продовжить шукати шляхи удосконалення фінансової підтримки підприємництва. Наразі підтримку отримали низка держпрограм; постановою уряду передбачено зменшення процентної ставки.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

13 вересня, Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28".

Постановою, зокрема, передбачено можливість зменшення процентної ставки для бізнесу шляхом поєднання державної підтримки (програм 5-7-9) з партнерськими програмами уповноважених банків.

Також йдеться про удосконалення механізму надання гарантій уповноваженим банкам з боку Фонду розвитку підприємництва (ФРП);

В уряді обіцяють також впровадження, у межах Програми 5-7-9, умов екологічних та соціальних стандартів Світового банку під час надання кредитів сільськогосподарським підприємствам.

Доповнення

Врегульовано виконання умов міжнародної співпраці із залучення доступного фінансування для українського підприємництва, зокрема, зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, а також у межах домовленостей з МВФ щодо збалансування підтримки малого та середнього бізнесу з фіскальною спроможністю держави, передає портал Мінфіну.

Нагадаємо

З початку 2024 року українські підприємці отримали 14 645 пільгових кредитів на суму 55,2 млрд грн за програмою 'Доступні кредити 5-7-9%'. Більшість коштів спрямовано на сільське господарство та переробну промисловість.

У наступні місяці інфляція зростатиме, але залишатиметься помірною – НБУ12.09.24, 12:11 • 13151 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86