В уряді підтримали можливість зменшення процентної ставки для бізнесу – за рахунок поєднання програм банків, зокрема "5-7-9"
Київ • УНН
Кабмін схвалив можливість зменшення відсоткової ставки для бізнесу шляхом поєднання держпрограм з банківськими. Також удосконалено механізм надання гарантій та впроваджено екологічні стандарти для аграрних кредитів.
Кабмін продовжить шукати шляхи удосконалення фінансової підтримки підприємництва. Наразі підтримку отримали низка держпрограм; постановою уряду передбачено зменшення процентної ставки.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
13 вересня, Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28".
Постановою, зокрема, передбачено можливість зменшення процентної ставки для бізнесу шляхом поєднання державної підтримки (програм 5-7-9) з партнерськими програмами уповноважених банків.
Також йдеться про удосконалення механізму надання гарантій уповноваженим банкам з боку Фонду розвитку підприємництва (ФРП);
В уряді обіцяють також впровадження, у межах Програми 5-7-9, умов екологічних та соціальних стандартів Світового банку під час надання кредитів сільськогосподарським підприємствам.
Доповнення
Врегульовано виконання умов міжнародної співпраці із залучення доступного фінансування для українського підприємництва, зокрема, зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, а також у межах домовленостей з МВФ щодо збалансування підтримки малого та середнього бізнесу з фіскальною спроможністю держави, передає портал Мінфіну.
Нагадаємо
З початку 2024 року українські підприємці отримали 14 645 пільгових кредитів на суму 55,2 млрд грн за програмою 'Доступні кредити 5-7-9%'. Більшість коштів спрямовано на сільське господарство та переробну промисловість.
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