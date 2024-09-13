В правительстве поддержали возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса - за счет сочетания программ банков, в частности «5-7-9»
Киев • УНН
Кабмин одобрил возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса путем сочетания госпрограмм с банковскими. Также усовершенствован механизм предоставления гарантий и внедрены экологические стандарты для аграрных кредитов.
Кабмин продолжит искать пути усовершенствования финансовой поддержки предпринимательства. Сейчас поддержку получили ряд госпрограмм; постановлением правительства предусмотрено уменьшение процентной ставки.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
13 сентября, Кабинет Министров принял постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 г. № 28".
Постановлением, в частности, предусмотрена возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса путем сочетания государственной поддержки (программ 5-7-9) с партнерскими программами уполномоченных банков.
Также речь идет об усовершенствовании механизма предоставления гарантий уполномоченным банкам со стороны Фонда развития предпринимательства (ФРП);
В правительстве обещают также внедрение, в рамках Программы 5-7-9, условий экологических и социальных стандартов Всемирного банка при предоставлении кредитов сельскохозяйственным предприятиям.
Дополнение
Урегулировано выполнение условий международного сотрудничества по привлечению доступного финансирования для украинского предпринимательства, в частности, со Всемирным банком, Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, а также в рамках договоренностей с МВФ по сбалансированию поддержки малого и среднего бизнеса с фискальной способностью государства, передает портал Минфина.
Напомним
С начала 2024 года украинские предприниматели получили 14 645 льготных кредитов на сумму 55,2 млрд грн по программе 'Доступные кредиты 5-7-9%'. Большинство средств направлено на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность.
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