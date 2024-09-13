В правительстве поддержали возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса - за счет сочетания программ банков, в частности «5-7-9»

Кабмин продолжит искать пути усовершенствования финансовой поддержки предпринимательства. Сейчас поддержку получили ряд госпрограмм; постановлением правительства предусмотрено уменьшение процентной ставки.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

13 сентября, Кабинет Министров принял постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 г. № 28".

Постановлением, в частности, предусмотрена возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса путем сочетания государственной поддержки (программ 5-7-9) с партнерскими программами уполномоченных банков.

Также речь идет об усовершенствовании механизма предоставления гарантий уполномоченным банкам со стороны Фонда развития предпринимательства (ФРП);

В правительстве обещают также внедрение, в рамках Программы 5-7-9, условий экологических и социальных стандартов Всемирного банка при предоставлении кредитов сельскохозяйственным предприятиям.

Дополнение

Урегулировано выполнение условий международного сотрудничества по привлечению доступного финансирования для украинского предпринимательства, в частности, со Всемирным банком, Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, а также в рамках договоренностей с МВФ по сбалансированию поддержки малого и среднего бизнеса с фискальной способностью государства, передает портал Минфина.

Напомним

С начала 2024 года украинские предприниматели получили 14 645 льготных кредитов на сумму 55,2 млрд грн по программе 'Доступные кредиты 5-7-9%'. Большинство средств направлено на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность.

У наступні місяці інфляція зростатиме, але залишатиметься помірною – НБУ