В последующие месяцы инфляция будет расти, но останется умеренной - НБУ

Фундаментальное инфляционное давление в Украине усилилось сильнее, чем прогнозировалось. Причина связана с эффектами худших урожаев этого года и влиянием более высоких расходов бизнеса. Несмотря на то, что показатель базовой инфляции достиг 6,5% (по сравнению с 5,7% в середине лета), НБУ прогнозирует умеренный рост уровня цен; регулятор обещает вернуть показатель до 5% в течение следующих лет.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Детали

В НБУ считают, что рост инфляции будет в ближайшие месяцы на умеренном уровне. Хотя инфляционное давление в Украине будет сохраняться - из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, поэтапное повышение акцизов и эффекты переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы. Но, в то же время, финансовый регулятор будет направлять усилия, чтобы вернуться к показателям предыдущих периодов, - целью является 5%.

Указывается, что этому будут способствовать меры НБУ по защите гривневых доходов. Также речь идет о сбережениях населения от инфляции и мерах обеспечения устойчивости валютного рынка.

Контекст

Показатель базовой инфляции в Украине в августе вырос до 6,5% с 5,7% в июле.

Потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) ускорилась до 7,5% с 5,4% в июле.

УНН передавал, что на потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%, на 6% в годовом измерении. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) за месяц, как сообщается, подорожали яйца и овощи. На 2,4-0,7% в августе выросли цены на хлеб, сахар, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, рис, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 7,4% за месяц снизились цены на фрукты.

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