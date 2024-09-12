У наступні місяці інфляція зростатиме, але залишатиметься помірною – НБУ
Київ • УНН
Базова інфляція в Україні зросла до 6,5%. НБУ очікує подальшого помірного зростання цін, але планує повернути показник до 5% у наступні роки через заходи захисту гривні.
Фундаментальний інфляційний тиск в Україні посилився сильніше, ніж прогнозувалося. Причина пов’язана з ефектами гірших цьогорічних врожаїв і впливом вищих витрат бізнесу. Незважаючи на те, що показник базової інфляції досяг 6,5% (порівняно з 5,7% у середині літа), НБУ прогнозує помірне зростання рівня цін; регулятор обіцяє повернути показник до 5% упродовж наступних років.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Нацбанку.
Деталі
У НБУ вважають, що зростання інфляції буде у найближчі місяці на помірному рівні. Хоча інфляційний тиск в Україні зберігатиметься - через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні в попередні місяці. Але, водночас, фінансовий регулятор буде спрямовувати зусилля, щоб повернутися до показників попередніх періодів, - метою є 5%.
Вказується, що цьому сприятимуть заходи НБУ із захисту гривневих доходів. Також йдеться про заощадження населення від інфляції та заходи забезпечення стійкості валютного ринку.
Контекст
Показник базової інфляції в Україні в серпні зріс до 6,5% з 5,7% у липні.
Споживча інфляція в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 7,5% з 5,4% у липні.
УНН передавав, що на споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%, на 6% у річному вимірі. Найбільше (на 7,1% та 5,2%) за місяць, як повідомляється, подорожчали яйця та овочі. На 2,4–0,7% у серпні зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти переробки зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 7,4% за місяць знизилися ціни на фрукти.
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