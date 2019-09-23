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В УПЦ КП опублікували заяву, "чому Об’єднавчий собор не був Помісним"

В УПЦ КП опублікували заяву, "чому Об’єднавчий собор не був Помісним"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Пресслужбу Української православної церкви Київського патріархату опублікувала звернення патріарха Філарета, у якому він наводить аргументи “чому Об’єднавчий собор не був Помісним”, пише УНН з посиланням на відповідну публікацію.

Філарет, як вказано у повідомленні: “описав умови скликання Об’єднавчого Собору, неканонічну вимогу, яка ставилися перед ним для проведення об’єднання Церков, фіктивність та повну нелегітимність так званого Помісного Собору УПЦ КП в Теплій Софії, незаконність створення митрополитом Епіфанієм і Синодом ПЦУ ліквідаційної комісії та незаконне зняття з реєстрації Київської Патріархії Міністерством культури України”.

В УПЦ КП вважають, що, як зазначається у дописі:

  • 15 грудня 2018 року у святій Київській Софії відбувся Об’єднавчий собор Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви та двох архієреїв УПЦ Московського Патріархату, скликаний Вселенським Константинопольським Патріархом Варфоломієм. Цей Собор умовно проходив у складі Константинопольського Патріархату. Чому умовно? Тому що жодна з названих Церков не була в канонічному підпорядкуванні Константинопольського Патріарха.
  • На якій підставі Константинопольський Патріарх скликав Собор Українських Православних Церков? На тій підставі, що Київська митрополія до 1686 року була канонічною територією Константинопольського Патріархату. У 2017–18 рр. архієреї і богослови Вселенської Патріархії провели дослідження історичних документів про те, що приєднання Київської митрополії до Московського Патріархату було неканонічним, а це означає, що Київська митрополія (сучасна Українська Православна Церква) уявно залишається канонічною територією Константинопольського Патріархату. В дійсності ж Українська Православна Церква жодним чином не була підпорядкована Константинопольському Патріарху.

Також в УПЦ КП опублікували ймовірні докази “того, що Собор 15 грудня 2018 року в Київській Софії був Собором Константинопольської Церкви”, а саме, на думку Філарета — це:

  • запрошення на Собор були розіслані Вселенським Патріархом Варфоломієм, а не від Київським Патріархом Філаретом;
  • головував на Соборі представник Константинопольського Патріарха митрополит Гальський Еммануїл, а не Патріарх Київський Філарет;
  • у Соборі, на правах делегатів, брали участь інші архієреї і священнослужителі Константинопольського Патріархату;
  • оригінали протоколу і постанови Собору 15 грудня 2018 року знаходяться у Вселенській Патріархії в Стамбулі, а не в Києві.

“На Об’єднавчому соборі грецькі учасники в особі митрополита Гальського Еммануїла запропонували прийняти Статут ПЦУ, але не в українському варіанті (тобто Статут УПЦ Київського Патріархату), а у грецькому — такий, яким керується Константинопольський Патріархат. Це означає, що Православна Церква України діє за Статутом чужої Церкви. І Міністерство культури України зареєструвало не український Статут, а грецький. Предстоятель Православної Церкви України повинен був би після отримання Томосу про автокефалію скликати Помісний собор ПЦУ і прийняти свій український Статут. Цього він не зробив до цього дня. Це є яскравий доказ того, що ПЦУ знаходиться, м’яко кажучи, під впливом Константинопольського Патріархату, хоч і має Томос про автокефалію”, — вказано також у зверненні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністерство культури підтвердило ліквідацію Київського патріархату

Також в УПЦ КП додали, що: “Помісний собор, згідно зі Статутом, може скликати Патріарх разом зі Священним Синодом або Архієрейським собором. Такого рішення не існує. У Помісному соборі беруть участь, крім архієреїв, представники духовенства, монастирів, духовних навчальних закладів, мирян, обрані на єпархіальних зборах. Ніяких єпархіальних зборів не було. У Теплій Софії зібрались тільки архієреї, які підписали вищезгаданий документ, який навіть не був прочитаний до кінця. На Помісному Соборі обираються керівні органи, ведеться протокол Собору. Цей так званий Помісний собор в Теплій Софії не затверджував порядок денний, програму та регламент своїх засідань, не був сформований секретаріат, робочі органи Собору (наприклад лічильна комісія) та їх персональний склад, не була сформована Президія Собору. Жодних протоколів реєстрації, ходу засідань, рішень, голосування Помісного Собору — не існує, що показує повну нелегітимність і цього зібрання”.

Як писав УНН раніше, УПЦ КП прокоментувала рішення суду на свою користь у справі ліквідацію патріархату.

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