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УПЦ КП прокоментувала рішення суду на свою користь у справі ліквідацію патріархату

УПЦ КП прокоментувала рішення суду на свою користь у справі ліквідацію патріархату

Київ • УНН

 • 9768 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. УПЦ КП прокоментувала рішення суду на свою користь щодо слухання позову КП до Міністерства культури України щодо незаконності скасування статутів Київського патріархату, пише УНН з посиланням на пресслужбу УПЦ КП.

9 вересня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва продовжив підготовче засідання в рамках слухання позову Київської патріархії до Міністерства культури України щодо незаконності скасування чинності Статутів Української Православної Церкви Київського Патріархату та Київської патріархії.

У повідомленні вказали, що: “За підсумками зазначеного засідання, 11 вересня 2019 року, суддею Р. Арсірієм, винесено ухвалу про забезпечення позову. В ухвалі, серед іншого зазначено наступне:

— суд засвідчив протиправність наказу Міністерства культури України, яким скасовано чинність статутів Української Православної Церкви Київського Патріархату та Київської патріархії;

— подання ліквідкомісією Київської патріархії УПЦ КП, яку створила ПЦУ, на чолі з Яременком О. В. (Митрополитом Черкаським ПЦУ — Іоаном) заяви про відмову від позову та про припинення представництва інтересів Київської патріархії адвокатом, уповноваженим Патріархом Філаретом, суд вважає перешкоджанням доступу до правосуддя;

— суд заборонив Міністерству юстиції України, Міністерству культури України, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії, що стосуються Київської патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та її майна;

— суд заборонив ліквідкомісії Київської патріархії УПЦ КП, яку створила ПЦУ, на чолі з Яременком О. В. (Митрополитом Черкаським ПЦУ — Іоаном) будь-які дії щодо управління Київською патріархією та розпорядженням її майном”.

У УПЦ КП додали: “Ми вкотре підкреслюємо. Ліквідація Української Православної Церкви Київського Патріархату є незаконною. Мета керівництва ПЦУ зрозуміла. Вони прагнуть зашкодити репутації і похитнути авторитет Святійшого Патріарха Філарета — як символа боротьби за автокефалію українського православ’я та релігійної свободи. Це спроба керівництва ПЦУ отримати доступ до коштів і майна Київської патріархії”.

Як писав УНН, на початку вересня УПЦ КП подала судовий позов щодо незаконності утворення ліквідаційної комісії Київської патріархії.

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