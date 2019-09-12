УПЦ КП прокомментировала решение суда в свою пользу в деле ликвидации патриархата
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. УПЦ КП прокомментировала решение суда в свою пользу по слушание иска КП в Министерство культуры Украины относительно незаконности отмены уставов Киевского патриархата, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.
9 сентября 2019 года, Окружной административный суд города Киева продлил подготовительное заседание в рамках слушания иска Киевской патриархии в Министерство культуры Украины о незаконности отмены действия Уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.
В сообщении указали, что: “По итогам указанного заседания, 11 сентября 2019 года, судьей Р. Арсирием, вынесено определение об обеспечении иска. В постановлении, среди прочего говорится следующее:
— суд подтвердил противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии;
— представление ликвидкомиссия Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, во главе с Яременко А. В. (Митрополитом Черкасским ПЦУ — Иоанном) заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Патриархом Филаретом, суд считает препятствием доступа к правосудию;
— суд запретил Министерству юстиции Украины, Министерству культуры Украины, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусом проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и его имущества;
— суд запретил ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, во главе с Яременко А. В. (Митрополитом Черкасским ПЦУ — Иоанном) любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом”.
В УПЦ КП добавили: “Мы еще раз подчеркиваем. Ликвидация Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата является незаконным. Цель руководства ПЦУ поняла. Они стремятся навредить репутации и поколебать авторитет Святейшего Патриарха Филарета — как символа борьбы за автокефалию украинского православия и религиозной свободы. Это попытка руководства ПЦУ получить доступ к средствам и имущества Киевской патриархии”.
Как писал УНН, в начале сентября УПЦ КП подала судебный иск о незаконности образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии.