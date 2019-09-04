УПЦ КП подала судовий позов щодо незаконності утворення ліквідаційної комісії Київської патріархії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Київська патріархія УПЦ КП подала судовий позов щодо незаконності реєстраційних дій Мінкульту України про припинення Київської патріархії УПЦ КП та реєстрації утворення ліквідаційної комісії Київської патріархії УПЦ КП на чолі з Яременком О. В. (митрополитом Черкаським ПЦУ Іоаном). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УПЦ КП.
“Яременко О. В. (митрополит Черкаський ПЦУ Іоан), вже встиг вчинити дії, які містять ознаки злочину, передбаченого ст. 356 Кримінального кодексу України про що подано відповідну заяву в органи Національної поліції України. Крім того, 21 серпня 2019 року, за заявою голови Ліквідкомісії Яременка О. В. (митрополита Черкаського ПЦУ Іоана), були заблоковані рахунки Київської патріархії, відкриті в Ощадному банку України”, — вказано у повідомленні УПЦ КП.
Адвокати Київської патріархії УПЦ КП подали до Окружного адміністративного суду міста Києва заяви про забезпечення позову.
“Зокрема, про заборону Яременку О. В. (митрополиту Черкаському ПЦУ Іоану) вчиняти будь-які дії щодо розпорядження і управління майном Київської патріархії УПЦ КП та вчиняти будь-які дії щодо припинення та ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП до набрання рішення у даній справі законної сили”, — йдеться у тексті.
Сьогодні, 4 вересня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва повністю задовольнив заяву адвокатів Київської патріархії УПЦ КП щодо забезпечення згаданого позову.
Відтепер, Яременку О. В. (митрополиту Черкаському ПЦУ Іоану) заборонено вчиняти будь-які дії щодо розпорядження і управління майном Київської патріархії УПЦ КП та вчиняти будь-які дії щодо припинення та ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП до набрання рішення у даній справі законної сили.
Як повідомляв УНН, наприкінці липня УПЦ КП подала до суду на Міністерство культури.