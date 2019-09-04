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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108297 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111890 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118038 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123926 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150167 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149944 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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УПЦ КП подала судебный иск о незаконности образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии

УПЦ КП подала судебный иск о незаконности образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии

Киев  •  УНН

 • 21388 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Киевская патриархия УПЦ КП подала судебный иск о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП во главе с Яременко А. В. (митрополитом Черкасским ПЦУ Иоанном). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.

“Яременко А. В. (митрополит Черкасский ПЦУ Иоанн), уже успел совершить действия, которые содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 356 Уголовного кодекса Украины о чем подано соответствующее заявление в органы Национальной полиции Украины. Кроме того, 21 августа 2019 года, по заявлению председателя Ликвидкомисии Яременко А. В. (митрополита Черкасского ПЦУ Иоанна), были заблокированы счета Киевской патриархии, открытые в Ощадном банке Украины”, — указано в сообщении УПЦ КП.

Адвокаты Киевской патриархии УПЦ КП подали в Окружной административный суд города Киева заявления об обеспечении иска.

“В частности, о запрете Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения в данному делу в законную силу”, — говорится в тексте.

Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению упомянутого иска.

Отныне, Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения по данному делу законной силы.

Как сообщал УНН, в конце июля УПЦ КП подала в суд на Министерство культуры.

Украинские Национальные Новости

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