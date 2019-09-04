УПЦ КП подала судебный иск о незаконности образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии

“Яременко А. В. (митрополит Черкасский ПЦУ Иоанн), уже успел совершить действия, которые содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 356 Уголовного кодекса Украины о чем подано соответствующее заявление в органы Национальной полиции Украины. Кроме того, 21 августа 2019 года, по заявлению председателя Ликвидкомисии Яременко А. В. (митрополита Черкасского ПЦУ Иоанна), были заблокированы счета Киевской патриархии, открытые в Ощадном банке Украины”, — указано в сообщении УПЦ КП.

Адвокаты Киевской патриархии УПЦ КП подали в Окружной административный суд города Киева заявления об обеспечении иска.

“В частности, о запрете Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения в данному делу в законную силу”, — говорится в тексте.

Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению упомянутого иска.

Отныне, Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения по данному делу законной силы.

Как сообщал УНН, в конце июля УПЦ КП подала в суд на Министерство культуры.