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В Укрпошті розповіли, для чого закупили 400 пістолетів

В Укрпошті розповіли, для чого закупили 400 пістолетів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Укрпошта закупили 400 пістолетів для проекту пересувних відділень. Їх планують видати водіям-супроводжувачам. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в акціонерному товаристві "Укрпошта".

“Укрпошта має арсенал зброї для забезпечення захисту матеріальних цінностей (грошових коштів, пенсій). У 2017 році відбулася закупівля для його оновлення. А нині Укрпошта провела закупівлю (400 пістолетів - ред.) для проекту пересувних відділень у 6 областях, де буде 500 маршрутів. Тендер на закупівлю пістолетів проведено через систему електронних закупівель Prozorro і Укрпошта нині очікує на його поставку. Пістолетами будуть користуватися водії-супроводжувачі, які працюватимуть на 500 маршрутах і на яких буде покладений обов’язок із захисту матеріальних і грошових цінностей”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що закупівля не пов’язана із перспективою отриманням права на роботу в якості банківської установи.

“Видати пістолети співробітникам можна буде лише після виконання певних дій. Зокрема, аби працівники отримали дозвіл на зброю, потрібно пройти медичне і психіатричне обстеження, отримати допуск у дільничного, пройти навчання з користування зброєю та скласти іспит”, - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що за потреби компанія продовжить закупівлю зброї для забезпечення захисту матеріальних цінностей.

“Працівники, що забезпечують захист матеріальних цінностей, забезпечені бронежилетами. А нині компанія провела тендер через Prozorro на закупівлю 500 бронежилетів, які також були придбані для проекту пересувних відділень у 6 областях. При подальшому масштабуванню проєкту пересувних відділень, відповідно буде плануватись ще закупівля бронежилетів”, - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, на Полтавщині підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 млн грн.

Пізніше вкрадені гроші знайшли, а трьом з чотирьох підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Окрім того, 23 липня невідомий в балаклаві з палицею напав на відділення “Укрпошти” у Харкові та вкрав гроші.

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