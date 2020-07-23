Невідомий в балаклаві з палицею напав на відділення “Укрпошти” у Харкові та вкрав гроші

“23 липня близько 16:17 до поліції надійшла інформація про те, що до приміщення пошти на вулиці Льва Ландау зайшов невідомий чоловік в „балаклаві“ та під загрозою застосування палиці змусив відчинити сейф. Потім зловмисник зв’язав касира та зачинив разом з іншою робітницею в підсобці. Після чого заволодів... заволодів грошима з сейфу в сумі 30 тисяч гривень та втік у невідомому напрямку”, — йдеться в повідомленні.

Також інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, у Житомирській області невідомі скоїли розбійний напад на будинок та катували господаря.