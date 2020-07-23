Неизвестный в балаклаве с палкой напал на отделение "Укрпочты" в Харькове и украл деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Неизвестный мужчина в "балаклаве" с палкой совершил разбойное нападение на почтовое отделение в Немышлянском районе Харькова и украл 30 тыс. гривен. По этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"23 июля около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в "балаклаве" и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего ... завладел деньгами из сейфа в сумме 30 тыс. гривен и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Также информация внесена в Единый учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, в Житомирской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом и пытали хозяина.