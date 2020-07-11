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Збройне пограбування автомобіля Укрпошти: суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним

Київ • УНН

 • 20086 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Октябрський районний суд м. Полтави обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у збройному пограбуванні автомобіля Укрпошти. Четвертому підозрюваному суд повинен обрати протягом 11 липня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Нацполіції у Полтавській області.

"Октябрський районний суд задовольнив клопотання слідчого та процесуального керівника прокуратури щодо обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще одному підозрюваному запобіжний захід оберуть протягом 11 липня.

Нагадаємо, правоохоронці затримали вже 4 громадян, які підозрюються в підриві автомобіля Укрпошти й викраденні 2,5 мільйони гривень на Полтавщині.

Як раніше повідомлялося в УНН, на Полтавщині невідомі підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 мільйони гривень та заволоділи пістолетом охоронця.

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