Збройне пограбування автомобіля Укрпошти: суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Октябрський районний суд м. Полтави обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у збройному пограбуванні автомобіля Укрпошти. Четвертому підозрюваному суд повинен обрати протягом 11 липня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Нацполіції у Полтавській області.
"Октябрський районний суд задовольнив клопотання слідчого та процесуального керівника прокуратури щодо обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще одному підозрюваному запобіжний захід оберуть протягом 11 липня.
Нагадаємо, правоохоронці затримали вже 4 громадян, які підозрюються в підриві автомобіля Укрпошти й викраденні 2,5 мільйони гривень на Полтавщині.
Як раніше повідомлялося в УНН, на Полтавщині невідомі підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 мільйони гривень та заволоділи пістолетом охоронця.