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Збройне пограбування автомобіля Укрпошти: вже встановлено 4 підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Правоохоронці затримали вже 4 громадян, які підозрюються в підриві автомобіля Укрпошти й викраденні 2,5 мільйони гривень на Полтавщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

“За процесуального керівництва прокуратури Полтавської області співробітниками Національної поліції встановлено 4 осіб, які обґрунтовано підозрюються у розбійному нападі на автомобіль „Укрпошти“, замаху на життя працівників цієї установи та заволодінні 2,75 млн грн (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що трьох чоловіків розшукали у Києві, одного — у Лубнах.

“Усі вони — жителі Полтавської області. Наразі їм повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Полтавщині невідомі підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 мільйони гривень та заволоділи пістолетом охоронця.

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