Вооруженное ограбление автомобиля Укрпочты: уже установлено 4 подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Правоохранители задержали уже 4 граждан, подозреваемых в подрыве автомобиля Укрпочты и похищении 2,5 миллиона гривен в Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области сотрудниками Национальной полиции установлено 4 человек, которые обоснованно подозреваются в разбойном нападении на автомобиль "Укрпочты", покушение на жизнь работников этого учреждения и завладении 2,75 млн грн (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что троих мужчин разыскали в Киеве, одного - в Лубнах.
"Все они - жители Полтавской области. Теперь им сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен и завладели пистолетом охранника.