На Полтавщині підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 млн грн

“Близько 10-ї години 7 липня до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу села Тишки, Лубенського району, невідомі підірвали автомобіль "Газель“, який належить Укрпошті, та заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень та табельним пістолетом охоронця. Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців.

За цим фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічне позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Харківській області підірвали банкомат. Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Заволодіти грошовими коштами зловмисникам не вдалося.