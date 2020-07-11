Вооруженное ограбление автомобиля Укрпочты: суд избрал меру пресечения трем подозреваемым
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Октябрьский районный суд. Полтавы избрал меру пресечения трем подозреваемым в вооруженном ограблении автомобиля Укрпочты. Четвертому подозреваемому суд должен избрать в течение 11 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Нацполиции в Полтавской области.
"Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще одному подозреваемому меру пресечения изберут в течение 11 июля.
Напомним, правоохранители задержали уже 4 граждан, подозреваемых в подрыве автомобиля Укрпочты и похищении 2,5 миллиона гривен на Полтавщине.
Как ранее сообщалось в УНН, на Полтавщине неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен и завладели пистолетом охранника.