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Вооруженное ограбление автомобиля Укрпочты: суд избрал меру пресечения трем подозреваемым

Киев  •  УНН

 • 20081 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Октябрьский районный суд. Полтавы избрал меру пресечения трем подозреваемым в вооруженном ограблении автомобиля Укрпочты. Четвертому подозреваемому суд должен избрать в течение 11 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Нацполиции в Полтавской области.

"Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одному подозреваемому меру пресечения изберут в течение 11 июля.

Напомним, правоохранители задержали уже 4 граждан, подозреваемых в подрыве автомобиля Укрпочты и похищении 2,5 миллиона гривен на Полтавщине.

Как ранее сообщалось в УНН, на Полтавщине неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен и завладели пистолетом охранника.

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