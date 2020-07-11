Збройне пограбування автомобіля Укрпошти: вкрадені гроші - знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Заступник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що вкрадені гроші при збройному нападі на автомобіль Укрпошти — вдалося знайти правоохоронцям, повідомляє УНН з посиланням на його Facebook.
“В ході невідкладних обшуків знайдено гроші, вкрадені під час цього зухвалого пограбування, а також пістолет охоронця „Укрпошти“, який прихопили з собою озброєні розбійники. Усі вилучені кошти після процедур, передбачених законом, будуть повернуті „Укрпошті“ і будуть доставлені адресатам”, — написав Геращенко.
Станом на зараз затримано четверо осіб, причетних до цього злочину, — ті, хто безпосередньо здійснював пограбування і один з посібників бандитів.
“Тривають пошуки ще одного посібника, співробітника “Укрпошти”, який виконав функцію навідника і підбурювача. Його особа встановлена і у нього немає шансів піти від правосуддя також, як і у його спільників. Всім їм загрожують тривалі терміни ув’язнення не тільки за озброєння пограбування, а й за замах на вбивство співробітників “Укрпошти”, — зазначив заступник глави МВС.
“Дякую співробітникам Національної поліції і, особливо, карного розшуку за швидку і професійну роботу по встановленню та затриманню небезпечних злочинців”, — додав він.