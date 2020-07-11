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Вооруженное ограбление автомобиля Укрпочты: украденные деньги - нашли

Вооруженное ограбление автомобиля Укрпочты: украденные деньги - нашли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что украденные деньги при вооруженном нападении на автомобиль Укрпочты — удалось найти правохранителям, сообщает УНН со ссылкой на его Facebook.

“В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника „Укрпочты“, который прихватили с собой вооруженные разбойники. Все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных законом, будут возвращены „Укрпочте“ и будут доставлены адресатам”, — написал Геращенко.

По состоянию на сейчас задержано четверо лиц, причастных к этому преступлению, — те, кто непосредственно осуществлял ограбления и один из пособников бандитов.

“Продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника “Укрпочты”, который выполнил функцию наводчика и подстрекателя. Его личность установлена и у него нет шансов уйти от правосудия также, как и у его сообщников. Всем им грозят длительные сроки заключения не только за вооружение ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников “Укрпочты”, — указал заместитель главы МВД.

“Благодарю сотрудников Национальной полиции и, особенно, уголовного розыска за быструю и профессиональную работу по установлению и задержанию опасных преступников”, — добавил он.

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