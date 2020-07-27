В Укрпочте рассказали, для чего закупили 400 пистолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Укрпочта закупили 400 пистолетов для проекта передвижных отделений. Их планируют выдать сопровождающим водителям. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в акционерном обществе "Укрпочта".
"Укрпочта имеет арсенал оружия для обеспечения защиты материальных ценностей (денежных средств, пенсий). В 2017 году состоялась закупка для его обновления. А сейчас Укрпочта провела закупку (400 пистолетов - ред.) для проекта передвижных отделений в 6 областях, где будет 500 маршрутов. Тендер на закупку пистолетов проведен через систему электронных закупок Prozorro и Укрпочта сейчас ожидает его поставку. Пистолетами будут пользоваться водители- сопровождающие, которые будут работать на 500 маршрутах и на которых будет возложена обязанность по защите материальных и денежных ценностей", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что эта закупка не связана с перспективой получения права на работу в качестве банковского учреждения.
"Выдать пистолеты сотрудникам можно будет только после выполнения определенных действий. В частности, чтобы работники получили разрешение на оружие, нужно пройти медицинское и психиатрическое обследование, получить допуск у участкового, пройти обучение по пользованию оружием и сдать экзамен", - указано в ответе на запрос.
Сообщается, что при необходимости компания продолжит закупку оружия для обеспечения защиты материальных ценностей.
"Работники, обеспечивающие защиту материальных ценностей, обеспечены бронежилетами. А сейчас компания провела тендер через Prozorro на закупку 500 бронежилетов, которые также были приобретены для проекта передвижных отделений в 6 областях. При дальнейшем масштабированию проекту передвижных отделений, соответственно будет планироваться еще закупка бронежилетов", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, на Полтавщине взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 млн грн.
Позже украденные деньги нашли, а трем из четырех подозреваемым выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Кроме того, 23 июля неизвестный в Балаклаве с палкой напал на отделение "Укрпочты" в Харькове и украл деньги.