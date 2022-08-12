В Україну прибуло судно під завантаження зерном для Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У порт «Південний» прибуло судно під завантаження зерном для Африки. Судно вже завтра почнуть завантажувати 23 тисячами тонн українського зерна. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.
Цитата
«Сьогодні в порт «Південний» прибуло під завантаження судно BRAVE COMMANDER під прапором Ліберії», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляться, що судно була зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН для перевезення продовольства в Ефіопію.
«Від початку обговорення «зернової ініціативи» Україна розуміла свою відповідальність перед соціально незахищеним населенням країн Афріки, Азії та країн Латинської Америки, яке традиційно було одним з ключових споживачів української агропродукції. Особливо це стосується допомоги тим, хто безпосередньо знаходиться на межі голоду. Судно BRAVE COMMANDER вже завтра почнуть завантажувати 23 тисячами тонн українського зерна, яке буде направлено для мешканців Ефіопії. Більше того, ми працюємо зі Світовою продовольчою програмою (ООН) над тим, щоб обсяги перевезень продовольства тільки зростали», - прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
За його словами, в Україні планують в найкоротші терміни завантажити судно та відправити споживачам.
«Працюємо над тим, щоб розблоковані порти стали гарантією стабілізації гуманітарної ситуації в світі», – сказав Кубраков.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що порти в Україні сьогодні приймуть ще два судна під завантаження зерном.
12 серпня з чорноморських портів на Одещині вирушили ще два судна з зерном.