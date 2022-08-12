Порти в Україні сьогодні приймуть ще два судна під завантаження зерном
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чорноморські порти на Одещині сьогодні приймуть ще два судна під завантаження зерном, повідомили у Мінінфраструктури, пише УНН.
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"Уже сьогодні «Чорноморськ» та «Південний» приймуть ще 2 судна під завантаження – Brave Commander та Petrel S. На них буде завантажено понад 40 тис. тонн українського зерна", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Мінінфраструктури вказали, що сьогодні вранці вийшов п’ятий караван із агропродукцією із українських портів. У його складі судно Sormovsky 12, яке вийшло з порту «Чорноморськ», та балкер Star Laura з порту «Південний». На їх борту понад 63 тис. тонн агропродукції.
"Зокрема, Star Laura стало першим судном класу Panamax, яке вийшло з порту «Південний» з початку реалізації «зернової ініціативи», та третім у загальному переліку суден-велетнів, які уже прямують «зерновим коридором»", - додали у відомстві.
Раніше про вихід двох суден з портів України 12 серпня повідомили у МО Туреччини.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.