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Порти в Україні сьогодні приймуть ще два судна під завантаження зерном

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чорноморські порти на Одещині сьогодні приймуть ще два судна під завантаження зерном, повідомили у Мінінфраструктури, пише УНН.

Порти в Україні сьогодні приймуть ще два судна під завантаження зерном

Цитата

"Уже сьогодні «Чорноморськ» та «Південний» приймуть ще 2 судна під завантаження – Brave Commander та Petrel S. На них буде завантажено понад 40 тис. тонн українського зерна", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Мінінфраструктури вказали, що сьогодні вранці вийшов п’ятий караван із агропродукцією із українських портів. У його складі судно Sormovsky 12, яке вийшло з порту «Чорноморськ», та балкер Star Laura з порту «Південний». На їх борту понад 63 тис. тонн агропродукції. 

"Зокрема, Star Laura стало першим судном класу Panamax, яке вийшло з порту «Південний» з початку реалізації «зернової ініціативи», та третім у загальному переліку суден-велетнів, які уже прямують «зерновим коридором»", - додали у відомстві.

Раніше про вихід двох суден з портів України 12 серпня повідомили у МО Туреччини.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

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