В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки

Цитата

"Сегодня в порт "Южный" прибыло под загрузку судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии", – говорится в сообщении.

Детали

Сообщалось, что судно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для перевозки продовольствия в Эфиопию.

"С начала обсуждения "зерновой инициативы" Украина понимала свою ответственность перед социально незащищенным населением стран Африки, Азии и Латинской Америки, которое традиционно было одним из ключевых потребителей украинской агропродукции. Особенно это касается помощи тем, кто непосредственно находится на грани голода. Судно BRAVE COMMANDER уже завтра начнут загружать 23 тысяч тонн украинского зерна, которое будет направлено для жителей Эфиопии. Более того, мы работаем со Всемирной продовольственной программой (ООН) над тем, чтобы объемы перевозок продовольствия только росли", - прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, в Украине планируют в кратчайшие сроки загрузить судно и отправить потребителям.

"Работаем над тем, чтобы разблокированные порты стали гарантией стабилизации гуманитарной ситуации в мире", – сказал Кубраков.

Дополнение

Ранее сообщалось, что порты в Украине сегодня примут еще два судна под погрузку зерном.

12 августа из черноморских портов на Одесщине отправились еще два судна с зерном.