В Україні зростає кількість курців електронних сигарет серед дітей і підлітків – Forbes
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна випустила з уваги швидке поширення електронних сигарет, які не так нешкідливі, як це сприймає широка громадськість. Про це повідомляє авторитетне американське видання Forbes, передає УНН.
"Philip Morris, чий продукт IQOS можна придбати без обмежень практично в будь-якому магазині, особливо швидко розвиває цей новий український ринок", – йдеться в матеріалі.
Як зазначається, IQOS в Україні широко рекламується як модна і нібито нешкідлива альтернатива шкідливим сигаретам.
"Кампанія з виходу на ринок містила сотні автомобілів і рекламних щитів з логотипами IQOS, здорові моделі, що рекламують бренд, і масова кампанія, спрямована на простих людей, на заправних станціях і в магазинах", – йдеться у статті.
Журналісти Forbes стверджують, що Philip Morris фактично перетворила Україну на полігон, щоб побачити, що працює в їхній рекламній кампанії IQOS, а що ні. І це відбувається за рахунок молоді.
Однією з проблем є вразливість неповнолітніх, які сприймають електронні сигарети як модний і нешкідливий спосіб куріння. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, сьогодні 20% українських підлітків курять електронні сигарети щодня.
Як наголошується в статті, владі України необхідно терміново втрутитися, щоб зупинити зростання кількості курців електронних сигарет серед дітей і молоді, оскільки сьогодні їхня реклама, на відміну від звичайних сигарет, не заборонена.
У 2018 році фахівці Адміністрації з контролю за продуктами харчування і лікарськими препаратами США ухвалили, що IQOS можуть посилювати нікотинову залежність. Учені Каліфорнійського університету заявили, що відсутність горіння тютюну в IQOS зовсім не означає безпеку новомодного пристрою.
Поки немає жодного підтвердження, що IQOS є нешкідливими для здоров’я і допомагають побороти залежність від сигарет, про що говорить компанія Philip Morris у своїх масованих рекламних кампаніях. Навпаки – експертні висновки свідчать, що в деяких аспектах IQOS можуть бути навіть небезпечнішими за класичні сигарети.