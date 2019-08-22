В Україні зростає кількість курців електронних сигарет серед дітей і підлітків – Forbes

ukru
22 березня, 04:30 • 53257 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 129495 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 157954 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 146905 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 220617 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157361 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 191440 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 177897 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130839 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173711 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.2 м/с
25 %
756 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 72417 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 86027 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 68080 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 66692 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 35308 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 143790 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 220617 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 191440 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 177897 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 145594 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 3151 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 10084 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 129498 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 105074 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 82218 перегляди
Актуальне
В Україні зростає кількість курців електронних сигарет серед дітей і підлітків – Forbes

В Україні зростає кількість курців електронних сигарет серед дітей і підлітків – Forbes

Київ • УНН

 • 11611 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна випустила з уваги швидке поширення електронних сигарет, які не так нешкідливі, як це сприймає широка громадськість. Про це повідомляє авторитетне американське видання Forbes, передає УНН.

"Philip Morris, чий продукт IQOS можна придбати без обмежень практично в будь-якому магазині, особливо швидко розвиває цей новий український ринок", – йдеться в матеріалі.

Як зазначається, IQOS в Україні широко рекламується як модна і нібито нешкідлива альтернатива шкідливим сигаретам.

"Кампанія з виходу на ринок містила сотні автомобілів і рекламних щитів з логотипами IQOS, здорові моделі, що рекламують бренд, і масова кампанія, спрямована на простих людей, на заправних станціях і в магазинах", – йдеться у статті.

Журналісти Forbes стверджують, що Philip Morris фактично перетворила Україну на полігон, щоб побачити, що працює в їхній рекламній кампанії IQOS, а що ні. І це відбувається за рахунок молоді.

Однією з проблем є вразливість неповнолітніх, які сприймають електронні сигарети як модний і нешкідливий спосіб куріння. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, сьогодні 20% українських підлітків курять електронні сигарети щодня.

Як наголошується в статті, владі України необхідно терміново втрутитися, щоб зупинити зростання кількості курців електронних сигарет серед дітей і молоді, оскільки сьогодні їхня реклама, на відміну від звичайних сигарет, не заборонена.

У 2018 році фахівці Адміністрації з контролю за продуктами харчування і лікарськими препаратами США ухвалили, що IQOS можуть посилювати нікотинову залежність. Учені Каліфорнійського університету заявили, що відсутність горіння тютюну в IQOS зовсім не означає безпеку новомодного пристрою.

Поки немає жодного підтвердження, що IQOS є нешкідливими для здоров’я і допомагають побороти залежність від сигарет, про що говорить компанія Philip Morris у своїх масованих рекламних кампаніях. Навпаки – експертні висновки свідчать, що в деяких аспектах IQOS можуть бути навіть небезпечнішими за класичні сигарети.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,416.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.19