В Україні знайшли тіло зниклого добровольця з Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Поліція Великої Британії повідомила про знайдене тіло колишнього британського солдата, який зник в Україні. Про це пише видання Sky News, передає УНН.
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Зазначається, що Сімʼя колишнього десантника Деніела Берка оголосила його зниклим безвісти 16 серпня.
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«Я і моя команда працюємо з українською владою, щоб провести офіційну ідентифікацію з метою репатріації Деніела», — заявив суперінтендант Льюїс Г'юз.
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Берк прибув в Україну минулого року та створив іноземний добровольчий загін, відомий під назвою «Темні ангели». Потім він займався рятувально-евакуаційною роботою. За цей час чоловік кілька разів повертався до Манчестера.
Відомо, що він був в Афганістані, потім воював проти Ісламської держави в Сирії.
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