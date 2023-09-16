В Украине нашли тело пропавшего добровольца из Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Полиция Великобритании сообщила о найденном теле бывшего британского солдата, который пропал в Украине. Об этом пишет издание Sky News, передает УНН.
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Отмечается, что семья бывшего десантника Дэниела Берка объявила его пропавшим без вести 16 августа.
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«Я и моя команда работаем с украинскими властями, чтобы провести официальную идентификацию с целью репатриации Дэниела», — заявил суперинтендант Льюис Хьюз.
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Берк прибыл в Украину в прошлом году и создал иностранный добровольческий отряд, известный под названием «Темные ангелы». Затем он занимался спасательно-эвакуационной работой. За это время мужчина несколько раз возвращался в Манчестер.
Известно, что он был в Афганистане, затем воевал против Исламского государства в Сирии.
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