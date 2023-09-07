Російський добровольчий корпус у прикордонній смузі ліквідував працівника ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російський добровольчий корпус заявив про проведення нового успішного рейду у прикордонній смузі, під час якого вдалося ліквідувати одного працівника ФСБ, ще близько десяти – дістали поранення. Про це РДК повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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«Представники РДК спільно з суміжними підрозділами провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. Щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько 10 поранено», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше російський Добровольчий Корпус заявив про спільну з СБУ воєнну операцію.
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