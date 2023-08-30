СБУ вдарила по псевдовиборчій дільниці окупантів у Запорізькій області

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“Українські БПЛА відпрацювали по так званій «виборчій дільниці» м.Кам’янка-Дніпровська якраз в той момент, коли там проходив збір «голів дільничних виборчих комісій» усього району. На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадирівці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів «підкорегувала» плани окупантів”, - йдеться у повідомлені.

Наразі відомо, що атака проходила у декілька хвиль. Проте її точні наслідки можна буде оцінити лише згодом, але вже зараз відомо про багато поранених.

“Саме місто оточено російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ – черговий сигнал всім колаборантам, що працювати на росію небезпечно для життя та здоров’я”, - додали у повідомлені.

Нагадаємо

росіяни звозять на тимчасово окуповані території України молодих активістів, пов’язаних із кремлівськими молодіжними рухами, аби фальсифікувати "вибори", які окупанти планують провести на цих територіях.

Наразі на тимчасово окупованих територіях триває інструктаж гастролерів з боку місцевих фейкових виборчих комісій.