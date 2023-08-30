СБУ ударила по псевдовыборному участку оккупантов в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. СБУ нанесла удар по российским коллаборационистам, которые пытались провести псевдовыборы на временно оккупированной территории Запорожья. Известно, что беспилотники атаковали так называемый избирательный участок во время совещания с председателями избирательных комиссий, сообщили УНН собственные источники в СБУ.
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“Украинские БПЛА отработали по так называемому «избирательному участку» г.Каменка- Днепровская как раз в тот момент, когда там проходил сбор «председателей участковых избирательных комиссий» всего района. На шабаш собралось более 30 предателей, которых охраняли российские военные, в частности, кадыровцы. Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов «подкорректировала» планы оккупантов”, - говорится в сообщении.
Известно, что атака проходила в несколько волн. Однако ее точные последствия можно будет оценить только потом, но уже сейчас известно о многих раненых.
“Сам город окружен российскими военными, которые активируют свои РЭБ, ПВО и прочее. Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ – очередной сигнал всем коллаборационистам, что работать на россию опасно для жизни и здоровья’”, - добавили в сообщении.
Напомним
россияне свозят на временно оккупированные территории Украины молодых активистов, связанных с кремлевскими молодежными движениями, чтобы фальсифицировать "выборы", которые оккупанты планируют провести на этих территориях.
Сейчас на временно оккупированных территориях продолжается инструктаж гастролеров со стороны местных фейковых избирательных комиссий.