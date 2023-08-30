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СБУ ударила по псевдовыборному участку оккупантов в Запорожской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. СБУ нанесла удар по российским коллаборационистам, которые пытались провести псевдовыборы на временно оккупированной территории Запорожья. Известно, что беспилотники атаковали так называемый избирательный участок во время совещания с председателями избирательных комиссий, сообщили УНН собственные источники в СБУ.

Цитата

“Украинские БПЛА отработали по так называемому «избирательному участку» г.Каменка- Днепровская как раз в тот момент, когда там проходил сбор «председателей участковых избирательных комиссий» всего района. На шабаш собралось более 30 предателей, которых охраняли российские военные, в частности, кадыровцы. Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов «подкорректировала» планы оккупантов”, - говорится в сообщении.

Известно, что атака проходила в несколько волн. Однако ее точные последствия можно будет оценить только потом, но уже сейчас известно о многих раненых.

“Сам город окружен российскими военными, которые активируют свои РЭБ, ПВО и прочее. Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ – очередной сигнал всем коллаборационистам, что работать на россию опасно для жизни и здоровья’”, - добавили в сообщении.

Напомним

россияне свозят на временно оккупированные территории Украины молодых активистов, связанных с кремлевскими молодежными движениями, чтобы фальсифицировать "выборы", которые оккупанты планируют провести на этих территориях.

Сейчас на временно оккупированных территориях продолжается инструктаж гастролеров со стороны местных фейковых избирательных комиссий. 

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