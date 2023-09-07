Российский добровольческий корпус в приграничной полосе ликвидировал сотрудника ФСБ

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«Представители РДК совместно со смежными подразделениями провели очередной успешный огневой рейд в пограничной полосе. По меньшей мере один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский Добровольческий Корпус заявил о совместной с СБУ военной операции.

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