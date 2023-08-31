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Російський Добровольчий Корпус заявив про спільну з СБУ воєнну операцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російський Добровольчий Корпус повідомив про проведення спільної з військовою контррозвідкою СБУ воєнної операції в Курській області у ніч на 27 серпня. Про це РДК записав у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Цитата

«Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон, у ніч на 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту: летовищі з путінськими стерв'ятниками. Знищено всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе та смерть мирним українським містам. Вражені й елементи ППО, що прикривали літаки катів», — йдеться у повідомленні.

Деталі

РДК зазначає, що губернатор Курської області Роман Старовойт збрехав, кажучи, що у багатоповерхівку і Курську врізався український дрон. Насправді у будинок влучила російська система ППО. Міноборони рф намагалося замовчати історію пошкоджену будівлю і просто "зам'яти свою ганьбу".

Відомо, що внаслідок атаки були пошкоджені чотири російські літаки Су-30 та один МіГ-29, а також радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

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