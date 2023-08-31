Цитата

«Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон, у ніч на 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту: летовищі з путінськими стерв'ятниками. Знищено всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе та смерть мирним українським містам. Вражені й елементи ППО, що прикривали літаки катів», — йдеться у повідомленні.

Деталі

РДК зазначає, що губернатор Курської області Роман Старовойт збрехав, кажучи, що у багатоповерхівку і Курську врізався український дрон. Насправді у будинок влучила російська система ППО. Міноборони рф намагалося замовчати історію пошкоджену будівлю і просто "зам'яти свою ганьбу".

Відомо, що внаслідок атаки були пошкоджені чотири російські літаки Су-30 та один МіГ-29, а також радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: курський аеродром вночі атакували контррозвідники СБУ