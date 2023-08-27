курський аеродром вночі атакували контррозвідники СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. З’явилась цікаві деталі сьогоднішньої «бавовни» у російському курську. курський аеродром вночі атакувала військова контррозвідка СБУ, повідомили УНН джерела в СБУ.
Деталі
Дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два «Панциря».
Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей. Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, «бавовна» вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом.
Чергову бавовну успішно запалили військові контррозвідники з 13го Головного управління СБУ.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, у курську, росія, було у ніч на 27 серпня було чутно звуки вибухів.