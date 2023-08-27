курский аэродром ночью атаковали контрразведчики СБУ

Детали

Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два «Панциря».

Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей. Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, «хлопок» получился впечатляющим. Точные последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время.

Очередной хлопок успешно зажгли военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, в курске, россия, было в ночь на 27 августа были слышны звуки взрывов.