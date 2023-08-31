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Российский Добровольческий Корпус заявил о совместной с СБУ военной операции

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Российский Добровольческий Корпус сообщил о проведении совместной с военной контрразведкой СБУ операции в Курской области в ночь на 27 августа. Об этом РДК записал в своем телеграм-канале, передает УНН.

Цитата

«Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которые прикрывали самолеты палачей», — говорится в сообщении.

Детали

РДК отмечает, что губернатор Курской области Роман Старовойт солгал, говоря, что в многоэтажку в Курске врезался украинский дрон. На самом деле в дом попала российская система ПВО. Минобороны рф пыталось умолчать историю поврежденного здания и просто "замять свой позор".

Известно, что в результате атаки были повреждены четыре российских самолета Су-30 и один МиГ-29, а также радары комплекса С-300 и два "Панциря".

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