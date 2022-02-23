В Україні вже 4,78 млн випадків COVID-19, за добу - 25 062

КИЇВ. 23 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,78 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 лютого, - 25 тисяч, що дещо більше у порівнянні з попереднім днем. При цьому одужалих за добу більше, ніж захворілих - понад 37 тисяч, ця тенденція тримається вже третій день. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.