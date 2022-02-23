В Украине уже 4,78 млн случаев COVID-19, за сутки - 25 062

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 февраля, - 25 тысяч, что несколько больше по сравнению с предыдущим днем. При этом выздоровевших за сутки больше, чем заболевших - более 37 тысяч, эта тенденция держится уже третий день. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.