В Україні вже 4,46 млн випадків COVID-19, за добу - 41 229

КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,46 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 лютого, - вчетверте з початку пандемії понад 40 тисяч, однак дещо менше, ніж напередодні. Летальних випадків за добу поменшало до 236. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.