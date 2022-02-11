В Украине уже 4,46 млн случаев COVID-19, за сутки - 41 229

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,46 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 февраля, - в четвертый раз с начала пандемии более 40 тысяч, однако несколько меньше, чем накануне. Число летальных случаев за сутки уменьшилось до 236. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.