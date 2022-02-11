В Украине уже 4,46 млн случаев COVID-19, за сутки - 41 229
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,46 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 февраля, - в четвертый раз с начала пандемии более 40 тысяч, однако несколько меньше, чем накануне. Число летальных случаев за сутки уменьшилось до 236. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
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- госпитализировано - 3 936 человек;
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- летальных случаев - 236;
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- выздоровело - 20 850 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболели - 4 462 970 человек;
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- выздоровело - 3 750 826 человек;
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- летальных случаев - 102 403;
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- проведено ПЦР-тестов - 18 920 897.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 369, медработников - 1247.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (4104), Одесской (4096), Львовской (2951), Днепропетровской (2418) и Харьковской (1995) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешено только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.
С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.
20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область. С 11 февраля Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области также перешли в "красную" зону.