В Україні вже 2,95 млн випадків COVID-19, за добу - 19 455

"За добу 1 листопада в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 3 188 осіб;



летальних випадків – 700;



одужало – 12 639 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 955 693 особи;



одужало – 2 454 737 осіб;



летальних випадків – 68 727;



проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.



Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 263, медпрацівників – 339.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1908) області, місті Київ (1738), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Згодом у "червону" зону перейшли 15 областей та Київ.