В Украине уже 2,95 млн случаев COVID-19, за сутки - 19 455

"За сутки 1 ноября в Украине зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:



госпитализировано - 3 188 человек;



летальных случаев - 700;



выздоровели - 12 639 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 955 693 лица;



выздоровело - 2 454 737 человек;



летальных случаев - 68 727;



проведено ПЦР-тестов - 14 512 577.



Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детям - 1 263, медработников - 339.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированная в Одесской (1908) области, городе Киев (1738), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 15 областей и Киев.