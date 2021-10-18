В Україні вже 2,644 млн випадків COVID-19, за добу - 9 524
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,644 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 жовтня, - 9,5 тисячі, що менше, ніж напередодні, але традиційно для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,1 тисячі осіб, що менше показника днем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 17 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3 127 осіб;
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- летальних випадків – 177;
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- одужало – 3 421 особа.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 644 694 особи;
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- одужало – 2 329 418 осіб;
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- летальних випадків – 60 810;
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- проведено ПЛР-тестувань – 13 581 768.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 790, медпрацівників – 122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703), Львівській (546) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.