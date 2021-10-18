В Украине уже 2,644 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 524

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,644 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 октября, - 9,5 тысячи, что меньше, чем накануне, но традиционно для выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,1 тысячи человек, что меньше показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.